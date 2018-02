Ao Irã, País defende Estado de Israel e direitos humanos O governo Dilma Rousseff mandou os primeiros recados para Teerã. Hoje, o assessor de Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia, reuniu-se com o embaixador do Irã no Brasil, Mohsen Shaterzadeh, no Palácio do Planalto, e falou sobre as expectativas do novo governo brasileiro. Garcia disse que para o Brasil é fundamental a coexistência dos Estados da Palestina e de Israel. Afirmou, ainda, que a posição brasileira é de sempre conciliar o respeito aos direitos humanos e a autodeterminação dos povos.