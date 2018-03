Ao explicar denúncias, Lupi diz que foi mal interpretado O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, abriu a audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, na qual prestará novas explicações sobre as denúncias de corrupção e tráfico de influência contra ele, adotando uma postura contida, em contraste com o estilo irônico nas manifestações anteriores. Na conversa ontem com a presidente Dilma Rousseff, ela pediu ao ministro que apresente hoje explicações convincentes. Lideranças da base aliada admitiram que o estilo demasiado irônico do ministro não o ajuda.