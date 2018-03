Ao Congresso, Dilma promete combate à inflação e 'rigor' nos gastos

Em mensagem ao Congresso Nacional nesta quarta-feira, a presidente Dilma Rousseff voltou a ressaltar o combate à inflação como "prioridade" de seu governo, acrescentando ainda que os gastos públicos serão realizados com "rigor".

"Manteremos a estabilidade econômica como valor absoluto. Defendemos ações firmes no combate à inflação e rigor no uso do dinheiro do contribuinte", disse a presidente, em discurso que marcou o início dos trabalhos no Legislativo.

Sobre o reajuste do salário, cuja votação no Câmara está prevista para o próximo mês, Dilma não falou em valores, mas disse que defende a regulamentação de uma política de reajuste sempre acima da inflação.

Ao mesmo tempo, a presidente indicou que esse valor deve ser "compatível" com a capacidade fiscal do governo.

O assunto tem sido motivo de intensa negociação entre governo, centrais sindicais e parlamentares.

"A manutenção de regras estáveis (para o reajuste) é um pacto deste governo com os trabalhadores, que terão reajustes acima da inflação e compatíveis com a capacidade financeira do Estado brasileiro", disse.

Dirigindo-se aos parlamentares, Dilma sugeriu ainda um "pacto social", capaz de eliminar a pobreza extrema no país, uma das principais bandeiras de seu governo.

"É vergonhoso que um país capaz de produzir 149 milhões de toneladas de grãos ainda tenha cidadãos passando fome", disse.