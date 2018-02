Ao aprovar Orçamento, comissão retira R$ 224 mi do Rodoanel

Ao aprovar a proposta orçamentária deste ano nesta quinta-feira, 28, a Comissão Mista de Orçamento suspendeu R$ 224 milhões dos R$ 264 milhões destinados à construção do Rodoanel de São Paulo. De acordo com a Agência Câmara, a retirada do recurso foi uma confusão dos parlamentares que acreditavam estar votando pela rejeição do destaque com a proposta do deputado Giovanni Queiroz (PDT-PA). Veja também: Comissão aprova Orçamento com corte de R$ 12,4 bilhões Garibaldi ataca Comissão Mista do Orçamento por 'manobra' Tucanos deixam Comissão Mista de Orçamento O relator geral do Orçamento, deputado José Pimentel (PT-CE), afirmou que fará um adendo para corrigir o erro. "O primeiro acordo será para o Rodoanel de São Paulo, em que a comissão excluiu todos os recursos para a obra, que já está em construção há cinco anos e é muito importante para a economia de São Paulo e para todo o Brasil. Exatamente por isso, estamos construindo um acordo [ para que os recursos para a obra sejam garantidos] para que essa matéria possa ser aprovada pelo Congresso Nacional", afirmou. (Carina Urbanin, da Agência Estado, e Agência Brasil)