Anvisa veta venda de cosméticos da Casa das Fábricas A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada do mercado dos cosméticos produzidos pela Casa das Fábricas, de Fortaleza. A empresa cearense não tinha registro de funcionamento do Ministério da Saúde. As vigilâncias sanitárias estaduais e municipais receberam comunicado para recolher das prateleiras os produtos da linha Fio de Ouro, que inclui acetona, amoníaco e cremes de cabelo. Também teve a venda suspensa o produto ?Volantinho? - um sachê de perfume para carros em formato de volante fabricado pela Cândido e Moreira Ltda., de São Paulo. Nesse caso, a empresa não apresentou registro de comercialização do cosmético.