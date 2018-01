Anvisa suspende venda de produtos Coscarque A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Ministério da Saúde suspendeu nesta sexta-feira a venda dos produtos da marca Coscarque, que se diz auxiliar do emagrecimento. De acordo com a agência, os produtos, fabricados pela empresa Krys Belt do Brasil Indústria e Comércio, não são registrados pelo governo federal e, assim, estão sendo vendidos ilegalmente. O Ministério da Saúde argumenta não ter como garantir a qualidade e a eficácia dos chás, comprimidos e cápsulas Coscarque, já que eles não passaram por análise na Anvisa. O órgão determinou a apreensão de todas as variedades da marca: Emagrecedor em Cápsulas; Emagrecedor Chá a Granel e Comprimidos; Digestivo Chá em Sachet e Comprimidos; Bioform Cápsulas de Alcachofra, Alga Marinha, Colágeno, Gelatina e Porangaba. A empresa, segundo informou o ministério, já foi notificada sobre a suspensão e deve providenciar o recolhimento desses produtos. Os pontos de venda e distribuidores que desrespeitarem a suspensão podem receber multa que variam de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão. Além disso, as empresas ainda correm o risco de perder a autorização de funcionamento do estabelecimento. A Gerência-Geral de Inspeção da Agência descobriu a irregularidade ao fazer um rastreamento por meio da internet. Os produtos que prometiam o emagrecimento, eram anunciados no site do fabricante. Liberação de outros remédios A Agência também liberou nesta sexta-feira a comercialização dos medicamentos anti-hipertensivos Captopril, Neo Propanol e do antimicótico Cetoconazol 200 mg. Os produtos similares, fabricados pelo laboratório Neo Química Comércio e Indústria Ltda., estavam suspensos desde agosto de 2001 por causa de problemas na embalagem, cor e odor dos comprimidos. A Vigilância Sanitária de Goiás constatou que a empresa de Anápolis se adequou aos padrões de qualidade exigidos pelo ministério.