Anvisa quer saber efeitos colaterais de remédios pesquisados A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vai propor uma legislação para regulamentar a notificação de efeitos colaterais dos medicamentos em fase de pesquisa clínica no Brasil. A Consulta Pública nº 5 da Anvisa já estabelece critérios para os laboratórios que realizam pesquisas com medicamentos, vacinas e outros produtos de saúde comunicarem a ocorrência de reações adversas. O regulamento fica em apreciação pública por 30 dias (contados a partir de 15 de janeiro) para depois se tornar uma legislação definitiva. Segundo a assessoria de imprensa do Ministério da Saúde, pela proposta, as empresas responsáveis pelos estudos clínicos deverão comunicar à Anvisa a ocorrência de um efeito colateral grave em até sete dias. No caso de uma reação que não seja fatal nem represente risco de vida para o paciente, o prazo não pode ultrapassar 30 dias. O descumprimento da norma acarreta infração sanitária, prevista em lei. A nova determinação visa proteger a saúde dos voluntários que participam dessas pesquisas. Se for constatado um efeito colateral grave, o estudo pode ser interrompido, evitando que outros participantes tenham problemas de saúde. Na maioria dos casos, esses estudos são realizados em mais de um centro, por isso a importância de se notificar rapidamente qualquer efeito que comprometa a saúde dos voluntários, informou a assessoria. Hoje, esse procedimento não é obrigatório, embora seja adotado pelas empresas que realizam estudos clínicos. Com o regulamento, além da obrigatoriedade e do prazo estabelecido para notificação, aqueles que não cumprirem as determinações da Anvisa estarão sujeitos a penalidades previstas na Lei 6.437/77. A legislação prevê multas de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão e até o cancelamento de autorização de funcionamento da indústria, laboratório ou unidade de saúde. Outro benefício da nova regulamentação é a avaliação mais precisa da relação risco/benefício do produto em estudo. Com o sistema de notificação de reações adversas, haverá mais segurança na concessão do registro de um produto. Além disso, será possível padronizar as informações contidas nas bulas de medicamentos. O Sistema de Notificação proposto está em conformidade com os preceitos adotados pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Critérios semelhantes são utilizados pela Food and Drug Administration (FDA) americano e órgãos sanitários de países europeus. O formulário de notificação deverá conter informações, como nomes dos produtos em estudo, identificação do evento adverso, nomes dos pacientes e do relator da reação em questão. Os efeitos colaterais podem ser um sintoma ou doença associados ao tratamento com o produto em estudo. O novo regulamento da Agência os classifica em: reações adversas inesperadas e sérias. Os eventos inesperados são aqueles desconhecidos do pesquisador ou não catalogados em material científico. Já os efeitos adversos sérios são os que podem resultar em morte, risco de vida, hospitalização prolongada (excluindo a já prevista pela pesquisa), entre outros problemas. Sugestões e críticas à Consulta Pública deverão ser encaminhadas para o endereço: SEPN 515, Bloco "B", Ed. Ômega, 2º andar, Asa Norte, Brasília - DF, CEP. 70.770-502 ou Fax: (061) 448-1435 ou ainda pelo e-mail: gepec@anvisa.gov.br