Anvisa proíbe venda de produtos da Oftalmopharma A Oftalmopharma Farmácia de Manipulação e Comércio Ltda., de Campinas (interior de SP), terá todos os seus produtos retirados do mercado brasileiro imediatamente. A decisão é da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Ministério da Saúde, devido à falta de autorização de funcionamento e inexistência de registro de seus produtos. A medida foi estabelecida por meio da Resolução 48, publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União, e a partir desta sexta o varejo deve recolher os produtos sob pena de multa e cassação da autorização de funcionamento. A Oftalmopharma fabrica e distribui para todo o País medicamentos oftalmológicos, como lubrificantes, antiinflamatórios, antialérgicos, descongestionantes, colírios e pomadas, além de exames diagnósticos, produtos cirúrgicos e para tratamento da catarata , glaucoma e outras doenças dos olhos.