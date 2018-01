Anúncio oficial de nomes de novos ministros será amanhã

Conforme informou nesta quarta-feira o jornal O Estado de S. Paulo, a presidente Dilma Rousseff se reuniu ontem com o futuro ministro da Fazenda, Joaquim Levy, a fim de acelerar a apresentação de um pacote na tentativa de resgatar a credibilidade fiscal do governo. O ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda Nelson Barbosa assumirá o Planejamento.

Segundo Traumann, o anúncio formal dos novos ministros da Fazenda e do Planejamento será feito por meio de uma coletiva de imprensa. "Os novos ministros vão trabalhar no Planalto, farão a transição, vão ter tempo pra fazer nova equipe. Os ministros atuais vão continuar trabalhando", ressaltou o ministro. "Não há previsão de posse de nenhum ministro nos próximos dias."

A presidente também decidiu manter Alexandre Tombini no comando do Banco Central.