Anúncio de substituto de Sadok no Dnit não sai nesta sexta-feira

BRASÍLIA - Apesar do ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, ter dito mais cedo que o nome do novo diretor-geral interino do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) seria divulgado ainda nesta sexta-feira, 15, a assessoria de imprensa do ministério informou que o nome do escolhido não será conhecido hoje.

O diretor executivo do Dnit, José Henrique Sadok de Sá, que estava acumulando a diretoria-geral do órgão como interino, foi afastado nesta sexta, temporariamente, do cargo depois das denúncias publicada pelo jornal O Estado de São Paulo.