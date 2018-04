Anúncio de investimentos do PAC é 'factóide', diz Caiado O líder do DEM na Câmara, deputado Ronaldo Caiado (GO), classificou de "factóide" o anúncio feito ontem pelo governo do aumento para R$ 646 bilhões (R$ 142,1 bilhões a mais) na previsão de investimentos no Programa de Aceleração de Crescimento (PAC). O líder afirmou que apenas 22% das obras do PAC do Orçamento de 2008 foram realizadas, usando por base um levantamento feito pela liderança do partido nos dados do Siafi, o programa que registra todos os gastos do governo. "Em dois anos, gastaram R$ 18,6 bilhões e falam que vão investir R$ 646 bilhões. Com que dinheiro?", questionou Caiado. O líder do DEM acusou o governo de estar distorcendo os dados para se beneficiar na eleição de 2010. "Jogam R$ 500 bilhões para serem gastos em 2011 como forma de dizer ''votem em mim em 2010, porque em 2011 continuarei investindo no PAC''", disse. "Isso é uma maldade o que o governo faz com a população que está fragilizada com a crise e na perspectiva de perder o emprego para se beneficiar e eleger sua candidata", completou Caiado.