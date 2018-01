Anunciados nomes de parlamentares da CPI do MST A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) encarregada de investigar irregularidades nos repasses federais para o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) já pode ser instalada. O texto com o nome dos 36 integrantes - 18 deputados e 18 senadores - foi lido ontem a noite no plenário do Senado. Na Casa, apenas o PTB, com duas vagas, não indicou seus representantes.