Antonio Vianna Santos é eleito presidente do TJ-SP Com 217 dos 326 votos, o desembargador Antonio Carlos Vianna Santos foi eleito para a presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), o maior do País, com 355 desembargadores. Vianna Santos vai conduzir a corte nos anos de 2010 e 2011. Ele toma posse administrativamente no dia 4 de janeiro. Já a sessão solene em que assumirá o cargo ocorrerá no início de fevereiro, na abertura do Ano Judiciário.