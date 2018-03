Antonio Mentor é novo líder do PT na Assembleia de SP A bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo tem um novo líder, o deputado Antonio Mentor, que substitui o deputado Rui Falcão. O parlamentar, que vai conduzir a bancada estadual petista até 15 de março de 2011, já esteve na liderança da legenda na Casa, no período 2003/2004.