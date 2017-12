Anthony Garotinho passa por bateria de exames Internado no início da noite desta quarta no Hospital Quinta D´Or, o ex-governador do Rio Anthony Garotinho foi submetido a uma bateria de exames. O eletrocardiograma teve resultado normal, mas os exames de sangue e urina detectaram alterações metabólicas. Por isso, Garotinho, antes hidratado por via oral, passou a receber soro na veia. Por recomendação médica, o ex-governador terá de passar pelo menos 48 horas no hospital.