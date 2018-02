Anthony Garotinho passa mal e é internado no RJ O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho está internado desde ontem no Hospital Quinta DOr, em São Cristóvão, zona norte carioca. As informações foram fornecidas pela assessoria de imprensa do hospital. Garotinho não teria se sentido bem quando estava em casa. No entanto, ainda não se sabe o que provocou o mal-estar no ex-governador. Ele já fez vários exames e encontra-se em repouso, conforme a assessoria. Não há ainda previsão de alta.