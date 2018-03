Antes de partir rumo ao Uruguai, Dilma aparece em foto com Temer

Conforme revelou a colunista do Estado Dora Kramer, o ministro ligou para Temer ameaçando o PMDB com a exoneração de ministros do partido no governo, caso os deputados da base aliada insistissem em contrariar Dilma na votação do Código Florestal – como de fato aconteceu.

Dilma já desembarcou em Montevidéu, onde visitou o Laboratório Tecnológico do Uruguai (Latu). Uruguaios e brasileiros estão desenvolvendo a adaptação para o país do sistema de TV digital nipo-brasileiro. Dilma segue para a chancelaria uruguaia, onde se encontra com o presidente José “Pepe” Mujica.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com informações de Ariel Palacios, enviado especial a Montevidéu