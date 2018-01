Antes de encontrar Dilma, Clodovil faz críticas às mulheres O deputado e estilista Clodovil Hernandes (PTC-SP) fez críticas às mulheres minutos antes de se encontrar, no Palácio do Planalto, com a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, entrevista de seu programa de TV. "As mulheres ficaram muito ordinárias, ficaram vulgares, cheias de silicone e hoje em dia as mulheres trabalham deitadas e descansam em pé. A gente não pode concordar com esse tipo de coisa", disse o estilista. Clodovil esclareceu que as críticas não se dirigiam a Dilma. Para ele, a ministra tem uma "história de vida bonita". O programa, intitulado Por Excelência, terá duas horas de duração e será transmitido pela JBTV, canal em UHF e a cabo que substituiu a CNT. Segundo o gabinete do parlamentar, o programa estréia no próximo domingo.