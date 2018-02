Antes de embarcar para Tucuruí, Dilma recebe Sarney e Temer

BRASÍLIA - A presidente eleita, Dilma Rousseff, deixou por volta das 12h40 desta terça-feira, 30, a Granja do Torto, em Brasília, em direção a base aérea, de onde deve embarcar para Tucuruí, no Pará. Dilma inaugurará, ao lado do presidente Lula, duas eclusas no Rio Tocantins.

Pela manhã, Dilma recebeu, na Granja do Torto, o vice-presidente eleito, Michel Temer (PMDB), e o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP). Os dois peemedebistas trouxeram a Dilma suas indicações para compor a equipe de ministeriado.

O partido deseja manter o formato adotado no governo Lula: dois ministérios representando a bancada peemedebista na Câmara e dois representando o PMDB do Senado. Nem Temer, nem Sarney falaram com a imprensa.

Os coordenadores da equipe de transição José Eduardo Dutra e Antônio Palocci também estiveram reunidos com Dilma esta manhã. Os dois saíram sem falar com a imprensa.