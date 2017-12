Antes de definir ministros, Lula quer resolver infra-estrutura Após um almoço com o presidente do Peru, Alan Garcia, no Itamaraty, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não está sendo complicado montar o novo ministério. "Se tive complicação de formar governo foi no primeiro mandato; no segundo mandato, já tenho um governo formado que ganhou as eleições", disse. Em uma rápida entrevista, ao lado de Alan Garcia, o presidente Lula destacou que sua única preocupação no momento é derrubar obstáculos nas áreas de infra-estrutura e fiscal. "Não estou preocupado em montar o governo. Tenho até 31 de dezembro para isso. Primeiro preciso desobstruir algumas coisas nas áreas de infra-estrutura e fiscal para que a gente possa começar o ano dando um salto de qualidade", ressaltou. E completou: "somente depois que eu fizer estas coisas, vou pensar que governo vou fazer". Ele destacou a sua vitória no segundo turno das eleições presidenciais. "Acaba de sair um jogo (a reeleição) em que obtivemos vitória considerável", afirmou. O presidente ainda mencionou as conversas que iniciou esta semana com partidos da base aliada ressaltando que irá conversar com todas as bancadas. "Quero explicar (aos aliados) que tipo e governo quero fazer e como a coisa vai funcionar", disse. Lula voltou a evitar apontar integrantes da nova equipe ministerial. "Só a partir daí (das conversas com os aliados) começarei a pensar se vou mudar, quem vou mudar e quando". Ao final da entrevista, Lula apenas sorriu quando questionado sobre a permanência do chanceler Celso Amorim, que estava a seu lado.