Antes de assumir, Jorge viajará com Furlan ao Uruguai Antes mesmo de tomar posse, Miguel Jorge, escolhido para ser o novo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, fará parte de uma missão de representantes do governo e de empresários ao Uruguai, no próximo domingo. A pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Miguel Jorge acompanhará o atual ministro, Luiz Fernando Furlan, que presidirá a missão. O grupo será formado por cerca de 30 empresários das áreas da construção civil, dos setores automotivo têxtil e da estatal Embraer. A missão atende a um pedido do presidente uruguaio, Tabaré Vasquez, para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estimule investimentos no Uruguai para diminuir as assimetrias nas relações econômicas entre os países do Mercosul. A posse de Miguel Jorge no cargo deve ocorrer na próxima semana, após o retorno da missão, previsto para segunda-feira à tarde.