Antes da posse, novo ministro das Cidades exonera secretário-executivo

Atualizado às 19h28

BRASÍLIA - Mesmo antes de tomar posse, o primeiro ato de Aguinaldo Ribeiro como ministro das Cidades foi publicado nesta segunda-feira, 6, no Diário Oficial da União. Ele assina com a presidente Dilma Rousseff o decreto que exonera o secretário-executivo do Ministério das Cidades, Roberto de Oliveira Muniz. Aguinaldo Ribeiro assume na vaga de Mário Negromonte, que deixou o cargo depois de denúncias de irregularidades na pasta.

O ministério informou que "a minuta de portaria de exoneração, a pedido, foi encaminhada para apreciação da presidência pelo então ministro das Cidades, Mário Negromonte, na data de 2 de fevereiro de 2012 e publicada nesta segunda-feira". Também foram exoneradas as assessoras Fabiana de Fátima de Araújo e Maria Gomes da Costa.

Essa é a sétima mudança ministerial feita pela presidente Dilma motivada por denúncias de corrupção. No ano passado, o Estado revelou a alteração de pareceres técnicos que elevariam em R$ 700 milhões o custo de obras da Copa em Cuiabá (MT).

O novo ministro, deputado pelo PP, foi indicado pelo partido, mesmo do antecessor. Eleito para o primeiro mandato em 2010, Ribeiro tem feito gestões em favor da família, como revelou o Estado esta semana. Das emendas apresentadas ao Orçamento de 2012, três, no valor total de R$ 780 mil, foram destinadas para Campina Grande, onde sua irmão, Daniella Ribeiro, é pré-candidata à prefeitura nas eleições deste ano. O novo ministro também pediu prioridade de repasses para a Prefeitura de Pilar (PB), governada por sua mãe.