Antes da posse, Marta se reúne com antecessor no Turismo Um dia antes de tomar posse como ministra do Turismo, a ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy reuniu-se nesta quinta-feira, 21, com Walfrido dos Mares Guia, seu antecessor no cargo e que assumirá o Ministério das Relações Institucionais. Marta queria se informar sobre os projetos de sua pasta. "Estou muito animada", disse ela. A petista almoçou com Walfrido e a equipe do Turismo. Interessada pelas novas tarefas, passou a tarde no ministério ouvindo relatos dos auxiliares do ministro e da presidente da Embratur, Jeanine Pires. "Você tem tempo para as exposições?", perguntou Walfrido, o novo coordenador político do governo. "Todo o tempo do mundo", respondeu Marta, lembrando os tempos em que atuava como psicanalista. "Gosto muito de ouvir." Durante seis horas, ela acompanhou com atenção as apresentações da equipe. Vez por outra, a ex-prefeita encarnava o papel de repórter curiosa. "Vocês não entram em feiras de construção civil?", quis saber Marta, a certa altura, ao assistir a uma apresentação sobre feiras de turismo no País. "Não", respondeu a presidente da Embratur. "Mas o Brasil tinha 15 feiras de turismo, em 2002, e hoje tem 40", comemorou Walfrido. Ao fim da reunião, o secretário-executivo do Turismo, Márcio Favilla, disse que Marta "já tem a percepção" do que fazer no ministério. "Apresentamos a ela como o Turismo está estruturado, o que foi feito e, sobretudo, as ações que desenvolvemos no País e no exterior", afirmou Favilla. A crise aérea também foi abordada no encontro, mas com tom otimista. "Pelas estatísticas, os desembarques de passageiros de vôos normais aumentaram, em fevereiro, em relação ao mesmo período do ano passado", observou o secretário-executivo do Turismo. Marta deixou o ministério sem dar entrevistas. Depois da reunião, Walfrido foi surpreendido com uma festa de despedida preparada para ele por funcionários do Turismo. Muito aplaudido, ficou emocionado com a homenagem.