ANPR quer fim de afastamento automático de servidor A Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) entrou no Supremo Tribunal Federal (STF) com uma ação para derrubar artigo da nova Lei de Lavagem de Dinheiro que prevê o afastamento preventivo automático de um servidor público das suas funções se for indiciado em uma investigação por lavagem de dinheiro. A ação terá o ministro Ricardo Lewandowski como relator.