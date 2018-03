Anônimos vão à posse em SP para ver os 'famosos' Diante da Prefeitura de São Paulo, na região central da cidade, os paulistanos anônimos fizeram uma festa à parte durante a cerimônia de posse do prefeito Gilberto Kassab (DEM). Muitos que se postaram diante da Prefeitura confessaram não ter votado no prefeito reeleito. Estavam ali para ver ?famosos?. ?Cadê o Pânico??, perguntava Paulo Rogério de Jesus Silva, de 19 anos, se referindo ao programa de TV. ?Estava passando aqui, vi essa aglomeração e achei que era treta. Pensei: ou estavam distribuindo casa própria ou mataram alguém?, brincou. O produtor cultural Zeca Valadares, de 53 anos, não se incomodou de viajar durante toda a madrugada, de ônibus, vindo de Brasília, para tentar entregar uma escultura ao governador José Serra. O objeto era uma caricatura do político e do governador de Minas, Aécio Neves, travando uma chave de braço. Detalhe: o político paulista trajava uma faixa presidencial. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.