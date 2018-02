Ano de 2007 foi um dos mais seguros para voar em décadas O ano de 2007 foi um dos mais seguros para voar em mais de quatro décadas, com apenas 136 acidentes graves registrados ao redor do mundo, informou nesta terça-feira a agência de registro de acidentes aéreos. o grupo privado, que documenta acidentes em todo mundo, afirmou que 965 pessoas morreram no ano passado em acidentes envolvendo aeronaves grandes o suficiente para carregar ao menos seis passageiros mais a tripulação. O número é 25 por cento menor do que o de 2006, e a menor taxa registrada desde 2004. O número total de acidentes que causaram danos severos para as aeronaves, 136, foi o menor apurado desde 1963, o que fez de 2007 "um dos anos mais seguros desde a metade do último século" para a aviação civil, afirmou a agência, com base em Genebra, em seu comunicado. O maior acidente do ano passado ocorreu em 17 de julho, envolvendo um airbus 320 da TAM em São Paulo, seguido pelo acidente de 5 de maio da Kenya Airlines. Foram registrados 34 acidentes nos Estados Unidos, dez no Canadá, oito na República Democrática do Congo, cinco na Colômbia e cinco na Indonésia ao longo de 2006. A agência não monitora acidentes menores ou eventos envolvendo helicópteros, jatos pequenos ou aeronaves militares. (Reportagem de Laura MacInnis)