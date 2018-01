Ano começa com três homicídios em Ribeirão Preto O ano de 2002 começou violento em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, com três homicídios durante a madrugada. O primeiro deles foi o do taxista Valdir Gaspar Oliveira, de 51 anos, que trabalhava com um Del Rey no ponto perto da rodoviária. Ele foi encontrado morto dentro do carro, no bairro Recreio Internacional, vítima de dois tiros: um na nuca e outro no pescoço. A polícia suspeita de latrocínio, mas não tem pistas da autoria do crime. Dois homens foram atingidos por disparos no bairro Maria Casagrande Lopes. Marcos Aurélio Pocheto, de 18 anos, levou um tiro na barriga, e Antônio Marcos Vitorino, de 29, foi atingido por um disparo na cabeça. Os dois foram levados para a Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC), mas não resistiram aos ferimentos e morreram pouco depois. A polícia também não tem suspeitos para esses dois crimes.