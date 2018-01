ANJ protesta contra prisão de fotógrafo A Associação Nacional de Jornais divulgou nota contra a prisão do fotógrafo Paulo Schmidt, do site da Rádio Cidade AM, de Brusque (SC). Quando fotografava acidente de trânsito, recebeu voz de prisão do delegado Ademar Brás de Souza. "Nada justificou a ação", diz a nota assinada pelo vice-presidente da ANJ, Júlio César Mesquita.