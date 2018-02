ANJ e Fenaj reagem a críticas de Lula ao jornalismo A declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que o jornalismo não deve fiscalizar, mas só informar, causou indignação de entidades brasileiras ligadas à imprensa, que a classificaram como "infelicidade" e "equívoco". A afirmação do presidente foi feita em entrevista publicada na edição de ontem do jornal "Folha de S.Paulo".