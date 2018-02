ANJ e Abert cobrarão imprensa livre de presidenciáveis

"Vamos convidar os presidenciáveis a participar do 8º Congresso Brasileiro de Jornais, o maior evento do setor, para que eles se posicionem sobre a importância dos meios de comunicação na sociedade brasileira", disse Ricardo Pedreira, diretor executivo da ANJ.

A Abert não definiu a data em que procurará os candidatos, mas quer ouvir deles a promessa de que haverá respeito à liberdade de expressão no País. "Queremos que eles assumam esse compromisso", disse Luís Roberto Antonik, diretor geral da entidade que representa as emissoras de rádio e TV. Os planos das organizações foram revelados às vésperas do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, comemorado hoje. A data será marcada, no Brasil, por eventos no Rio de Janeiro e em Brasília. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.