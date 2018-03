ANJ defende rádio e jornal multados no RJ A Associação Nacional dos Jornais (ANJ) solidarizou-se ontem com o jornal O Debate e a Rádio 95 FM, de Macaé (RJ), multados pelo juiz eleitoral Sandro de Araújo Lontra por terem divulgado entrevista com o deputado federal Silvio Lopes Teixeira (PSDB). Na nota, assinada por seu vice-presidente, Júlio César Mesquita, a ANJ lembra que a decisão foi tomada no mesmo dia em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revogou a regra que vinha sendo utilizada por outros juízes para tais decisões. E considera "inquestionável que a sentença", contrária à Constituição, "será anulada em instância superior".