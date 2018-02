Anistia elogia Lula por afirmar que 'porrada' não educa bandido A Anistia Internacional saudou na quarta-feira a condenação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva da "porrada" como forma de tratar detentos. A organização também pediu um esforço do governo brasileiro para erradicar a tortura no país. De acordo com organismos de defesa dos direitos humanos, como a Anistia e o Human Rights Watch, a tortura policial segue sendo amplamente praticada no Brasil como forma de punição, intimidação e extorsão, principalmente nos presídios. Lula disse na terça-feira, em discurso no Rio de Janeiro, que "se porrada educasse, bandido sairia da cadeia santo". O presidente deu a declaração após apontar que autoridades e empresários devem dar oportunidades à população, para evitar a criação de quadrilhas de narcotraficantes que dominam várias favelas do Rio de Janeiro. "Não vamos combater a criminalidade com violência, vamos combater com oportunidades", disse Lula. "A Anistia Internacional recebe com entusiasmo o reconhecimento do presidente Lula de que a ampla prática de espancamentos e torturas, que têm caracterizado o sistema penintenciário brasileiro, não é a solução para os graves problemas de segurança pública enfrentados pelo país", disse a organização em comunicado. A Anistia afirmou ainda que, após as declarações de Lula, espera que os esforços do governo no combate à tortura "prenunciem uma nova era" para sua erradicação no país.