Aníbal: Petrobras teve atitude de república das bananas O novo secretário de Energia do Estado de São Paulo, José Aníbal, afirmou hoje que a mudança do nome do Campo de Tupi para Campo de Lula, na Bacia de Santos, é uma "atitude típica de república das bananas". De acordo com Aníbal, a Petrobras, como empresa internacional, deveria "ter um certo pudor em definir procedimentos".