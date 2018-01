Aníbal foi ver Tasso. Tasso desconversou sobre apoio a Serra O presidente do PSDB, José Aníbal esteve na noite desta quarta-feira em Fortaleza conversando com o governador do Ceará, Tasso Jereissati. Aníbal respondeu que não tem vocação para bombeiro, ao ser perguntado se sua visita tinha por objetivo evitar uma possível dissidência de Tasso no PSDB em favor da candidatura da candidata do PFL, Roseana Sarney. Aníbal disse que veio conversar com Tasso sobre a campanha do PSDB à presidência da República. ?Estamos na iminência do anúncio da pré-candidatura do ministro José Serra.? Aníbal disse não ter dúvidas sobre o apoio do tucano cearense ao ministro Serra, mas Tasso disse que só iria apoiar Serra no momento em que o nome dele (Serra) ficasse definido como candidato. Tasso deu sinal de que continua no jogo. ?Hoje dou espaço para o ministro José Serra crescer. Ele tem todo o apoio do Fernando Henrique, tem apoio da máquina do governo, e vamos esperar que ele cresça. Eu sou partidário.? Ele acrescentou que nos próximos meses irá dedicar-se ao governo cearense. Sobre as conversas com Roseana Sarney, Tasso alegou ser ela ?uma amiga, governadora e colega de governo?. ?Sempre conversei com ela e vou continuar conversando?, disse. Ao ser perguntado se iria ao lançamento da pré-candidatura de Serra, Tasso desconversou: ?Não estou sabendo do lançamento.? O governador cearense disse que seu nome continua à disposição do partido para disputar a presidência da República. Afirmou que não foi à reunião dos governadores do Nordeste porque não iria ser tomada nenhuma decisão importante. ?Era uma coisa que eu pderia ouvir pela televisão?, comentou. Para José Aníbal, as conversas entre Tasso e Roseana não estão incomodando o partido. ?Tasso tem autonomia e dimensão para conversar com quem ele quiser.? Ele considerou normal a conversa dos dois, por ser Roseana de um dos partidos que fazem parte da base de sustentação política do governo Fernando Henrique. ?Amanhã (quinta-feira), eu mesmo, em São Paulo, almoço com os presidentes do PMDB, PFL e do PPB?, informou. Aníbal disse ainda que ainda não há data definida para o lançamento da pré-candidatura de Serra. ?Se a pré-candidatura de Serra é a única que temos hoje, isso já mobiliza o partido na perspectiva de uma candidatura?, afirmou Aníbal. Ao ser informado de que Tasso tem a predisposição de retomar a candidatura, ele comentou: ?Se for, haverá prévias.? O governador Tasso Jereissati e o presidente do PSDB, José Aníbal, participaram da inauguração do Centro das Tapioqueiras e Artesanato de Mesejana, na região metropolitana de Fortaleza. José Aníbal retorna à São Paulo nesta quinta-feira pela manhã.