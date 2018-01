Aníbal e Trípoli cobram a realização de dois debates com Serra

SÃO PAULO - Os pré-candidatos do PSDB à sucessão da Prefeitura de São Paulo José Aníbal e Ricardo Trípoli divulgaram carta aberta, nesta quarta-feira, 29, também encaminhada à Executiva Municipal do PSDB, na qual criticam o adiamento para o dia 25 de março do processo de prévias da sigla e cobram a realização de, pelo menos, mais dois debates com a militância do partido. Nessa terça-feira, 28, o ex-governador José Serra oficializou sua entrada na disputa pela candidatura à Prefeitura de São Paulo.

No documento, os pré-candidatos do PSDB manifestam preocupação em torno da continuidade da eleição interna e afirmam que se caminhava para um consenso a mudança da data do processo de prévias para o dia 11 de março. "Na reunião de ontem, caminhava-se para o consenso: aceitaríamos o dia 11, tendo como contrapartida a realização de um grande debate entre os três pré-candidatos", afirmam. "No entanto, uma proposta apresentada na última hora e levada imediatamente à votação resultou no adiamento para o dia 25, o que não havia sequer sido aventado antes", acrescentaram.

A entrada de Serra na disputa criou um racha na reunião da Executiva Municipal do PSDB, promovida na noite dessa terça. Após uma discussão tensa, o comando municipal do PSDB adiou a eleição interna de 4 de março para 25 de março. Os integrantes do comando municipal do PSDB estavam próximos de um consenso em torno do dia 11 de março, mas o ex-governador de São Paulo propôs um novo adiamento para o dia 25 de março, o que foi acatado por 10 votos a 8. "Neste sentido, propomos que a Executiva Municipal do PSDB se comprometa com a realização de, ao menos, dois debates com a militância do partido", cobram os pré-candidatos. "Nós precisamos manter a chama acesa entre os filiados", acrescentam.