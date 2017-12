Aníbal diz que tem apoio necessário para disputar com Serra O vereador José Aníbal (PSDB) vai encaminhar à direção do partido, em São Paulo, a lista com as assinaturas dos delegados da legenda favoráveis à sua intenção em disputar com o ex-prefeito José Serra a indicação da cabeça de chapa da legenda ao governo do Estado. "Continuo trabalhando para coletar as assinaturas necessárias (à candidatura ao Palácio dos Bandeirantes) e devo enviar a lista à direção do partido nos próximos dias", disse Aníbal. Para pleitear a condição de disputar com José Serra a vaga de candidato ao governo do Estado de São Paulo, nessas eleições, Aníbal terá que reunir, pelo menos, 20% do apoio dos delegados da legenda no Estado. O total de delegados é de cerca de três mil e até o final da tarde desta terça-feira, Aníbal contabilizava 737 assinaturas (137 a mais que o mínimo exigido). Além da intenção de disputar com Serra a cabeça de chapa da sigla no Estado, Aníbal também deseja, com o encaminhamento do documento à direção da legenda, garantir participação no programa partidário estadual do PSDB, que será veiculado no rádio e na TV na segunda quinzena deste mês.