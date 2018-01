Aníbal diz que PSDB não abre mão de indicar cabeça de chapa O deputado federal José Aníbal (PSDB-SP), presidente nacional do partido, afirmou hoje que a legenda não abre mão de indicar o nome do cabeça de chapa na eleição para presidente. Aníbal participa de um almoço com os presidentes nacionais do PFL, senador Jorge Bornhausen (SC), e do PMDB, deputado Michel Temer (SP), no Restaurante Máximo, que integram a base governista. O deputado federal do PSDB de São Paulo concorda com a proposta de não-agressão entre os pré-candidatos destas três siglas, mas discorda da tese de que o candidato da aliança governista seja definido com base no resultado das pesquisas de intenção de voto. "Essa hipótese não existe. Primeiro, de o Serra não decolar, e, segundo, de o PSDB abrir mão de indicar o cabeça de chapa. O ministro José Serra (Saúde) é o candidato do PSDB agora na pré-convenção, na convenção e na eleição. Ele é o candidato do PSDB para ser o próximo presidente da República." Na avaliação de Aníbal, Serra superará os 7% de preferência registrada nas recentes pesquisas de intenção de voto para presidente. O deputado federal da agremiação avalia que, quando a candidatura for oficializada e o PSDB tiver iniciado a campanha, o ministro da Saúde atingirá números maiores.