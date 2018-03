Anibal diz que há sistema de desvio de dinheiro na União São Paulo, 19 - O secretario estadual de Energia do Estado de São Paulo e pré-candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Anibal, defendeu hoje que as denúncias recentes envolvendo vários ministérios do governo de Dilma Rousseff indicam que há um verdadeiro sistema de desvio de dinheiro público no governo federal. "O governo foi muito licencioso na questão das ONGs", afirmou.