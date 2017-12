Aníbal desiste de disputar candidatura com Serra O vereador José Aníbal (PSDB) confirmou nesta quarta-feira a desistência de disputar a candidatura ao governo de São Paulo com o ex-prefeito José Serra e selou sua participação na coordenação da campanha do candidato tucano à Presidência, Geraldo Alckmin, presidencial, conforme antecipou a Agência Estado. "Sou um homem de partido e esta é a melhor opção para o PSDB. Terei participação ativa na campanha de Alckmin para levar o nosso candidato à vitória", disse o vereador após almoço com Alckmin. Fontes do partido acreditam que Aníbal deverá imprimir um tom mais agressivo na condução da campanha porque tem o perfil para dar um impulso a Alckmin, que está estacionado nas pesquisas. Aníbal lembrou que reuniu as assinaturas necessárias de 744 delegados da legenda em São Paulo para pleitear a disputa da cabeça de chapa da sigla com o ex-prefeito José Serra. Mas ressaltou que abriu mão da disputa pelo Palácio dos Bandeirantes por causa do pedido de Alckmin. O ex-governador paulista disse que está satisfeito com a entrada de Aníbal na coordenação de sua campanha, lembrando a participação ativa que o vereador já teve em momentos importantes para a legenda, como a campanha presidencial de 2002, com o então candidato José Serra. O encontro entre Alckmin e Aníbal contou com a presença do filho do falecido governador Mário Covas, Mário Covas Neto, conhecido como Zuzinha.