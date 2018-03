Aníbal defende CPI sobre a Bancoop na Assembleia de SP

O deputado federal José Aníbal (PSDB-SP) defendeu nesta segunda-feira, 8, que a investigação parlamentar do caso Bancoop seja feita na Assembleia Legislativa de São Paulo, e não no Congresso Nacional. "Acho melhor fazer aqui (em São Paulo). Em Brasília, hoje, é difícil fazer qualquer investigação. Lá há uma maioria que está cooptada pelo PT para admitir ilicitudes e corrupção", criticou Aníbal, no diretório paulista do PSDB, onde participou de reunião nesta tarde.

Veja Também

Tucanos querem ouvir Vaccari em CPI

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma suspeita de desvio de recursos da Bancoop (Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo) para campanhas eleitorais petistas é investigada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP). Na última semana, líderes do PSDB em São Paulo juntaram assinaturas para criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Assembleia Legislativa paulista.

Aníbal, que é pré-candidato ao Senado, aproveitou a pergunta sobre o assunto para elevar o tom contra o PT, comparando o discurso do partido ao do também deputado federal Paulo Maluf (PP-SP). "O debate com o PT vai ser muito difícil nessa eleição. Eles estão vivendo uma fase de exibicionismo, chancela qualquer atitude ilícita e tangenciam a corrupção", atacou.

Mensalão do DEM

Questionado se "mensalão do DEM" irá afetar a campanha de Serra, Aníbal procurou minimizar o escândalo envolvendo o principal aliado do PSDB nacionalmente, e defendeu a postura do partido diante da crise. "O mensalão do DEM está dimensionado, foi claramente identificado. O DEM expulsou todo mundo, desgraçadamente aconteceu com eles, mas puniram. Em nenhum momento tentaram acobertar."