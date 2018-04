Aníbal: dado de Lula sobre analfabetismo é 'mentiroso' O líder do PSDB na Câmara, José Aníbal (SP), disse na noite de hoje que é "mentiroso" o dado apresentado nesta terça-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro com prefeitos, sobre o índice de analfabetismo de São Paulo. Segundo Aníbal, o dado apresentado por Lula de que 10% da população de São Paulo é analfabeta é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 1991. O último dado do PNAD que existe sobre o assunto, informa, é de 2007 e diz que 4,6% da população de São Paulo, acima de 15 anos, é que é analfabeta e que, se for contar a população acima de 50 anos, esse dado cai para 3%. "Ele passou uma mentira como se fosse uma verdade e não é. Foi uma propaganda e mostra a deliberada intenção política deste ato", disse. O líder classificou como um "absurdo" a realização desse encontro com os prefeitos, que considerou o lançamento de campanha mais caro que se tem notícia. "O que ele fala é licencioso e é muito grave usar um dado mentiroso", afirmou. Hoje, durante a abertura do Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas, Lula aproveitou para observar os números de analfabetismo em São Paulo. "Pasme, caia de costas, Kassab. No Estado de São Paulo, nós temos 10% de analfabetos. É o Estado mais rico da Federação", disse Lula, deixando constrangido o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), presente ao evento.