Aníbal aposta em união no PSDB

O líder do PSDB na Câmara, deputado José Aníbal (SP), disse ontem que confia num entendimento entre os governadores Aécio Neves (MG) e José Serra (SP) e na união do partido na eleição presidencial em 2010. Após encontro com o governador mineiro, Aníbal disse não acreditar que tucanos paulistas tenham interferido na disputa em Belo Horizonte para tentar derrotar Márcio Lacerda (PSB) - conforme insinuou Lacerda -, eleito com apoio de Aécio, em polêmica aliança com o prefeito Fernando Pimentel (PT).