Aníbal acusa Cardozo de 'forjar' relatório sobre cartel O secretário de Energia de São Paulo, José Aníbal, disse nesta segunda-feira, 23, que o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, participou de uma operação para "forjar" relatório encaminhado à Polícia Federal apontando o envolvimento de tucanos no escândalo do cartel do Metrô de São Paulo. "É delinquência o que fizeram contra nós, uma coisa de aloprados", afirmou Aníbal.