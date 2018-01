Angarita deixará governo Alckmin no dia 22 A assessoria de imprensa do Palácio dos Bandeirantes informou que o secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Antonio Angarita, deixará o cargo no próximo dia 22, data em que outros sete secretários também deixarão o governo. Seu sucessor será o atual secretário adjunto da pasta, Dalmo Nogueira, que está no governo desde o início da gestão do ex-governador Mário Covas, em 1995. Ainda não foi divulgado o nome de quem será o substituto de Nogueira no cargo de adjunto. Os outros secretários que devem deixar o governo para disputar cargos no Legislativo são: Ricardo Tripoli (Meio Ambiente); João Caramez (Casa Civil); Mendes Thame (Recursos Hídricos); Marcos Mendonça (Cultura), Walter Barelli (Trabalho) e Marco Vinicio Petrelluzzi (Segurança Pública).