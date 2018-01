Aneel investiga blecaute que atingiu o RS A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que enviará ainda hoje, ao Rio Grande do Sul, uma equipe de fiscalização para identificar as causas do apagão que afetou, nesta manhã, Porto Alegre e grande parte do interior do Estado. A Aneel informou, em nota, que dados preliminares do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) indicam que o apagão, ocorrido a partir das 9h33, foi provocado por um problema na Subestação Gravataí II, que ocasionou o desligamento automático de várias linhas de transmissão e a conseqüente interrupção do fornecimento de energia em 70% dos 432 municípios gaúchos. A nota informa, ainda, que o sistema foi restabelecido às 11h07. Com base em dados do ONS, a Aneel informou, também, que foi interrompido o fornecimento de aproximdaemtne 2 mil megawatts de carga do sistema elétrico que atende ao Estado. A linha de transmissão Campos Novos (SC)-Gravataí (RS) foi religada às 9h58, e a linha Itá (SC)-Gravataí, às 10h40. Segundo a Aneel, equipes de manutenção e proteção da Companhia de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul (CEEE) e da Eletrosul estão apurando as causas do apagão e deverão elaborar um relatório sobre as causas em conjunto com o ONS.