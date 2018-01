Aneel confirma prisão de servidor em São Paulo

Segundo informações do Bom Dia Brasil de hoje, Ribeiro foi preso ao cobrar propina de uma empresa de geração de energia renovável em São Paulo. O fiscal teria proposto aos donos da companhia a falsificação de metas de qualidade da Aneel, que, se atingidas, gerariam um bônus. Iuri teria cobrado R$ 4 milhões pelo golpe. Os donos da empresa denunciaram o caso à polícia e o servidor foi preso em flagrante no momento em que recebia uma mala com R$ 400 mil em notas falsificadas.