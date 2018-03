Andrés Sanchez avisa que vai recorrer de decisão do TRE sobre contas de campanha O deputado Andrés Sanchez (PT/SP) vai recorrer da decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) que desaprovou suas contas da campanha de 2014. A defesa do parlamentar vê ''contradição'' no argumento da Corte de que no processo não há prova da origem de uma doação de R$ 100 mil - segundo o TRE, o parlamentar entregou a prestação de contas com ausência do doador originário de R$ 100 mil, não comprovando a origem desse valor.