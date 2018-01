André Vargas tenta nova manobra para adiar cassação

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Brasília - Sem o recurso do Supremo Tribunal Federal (STF) para impedir a continuidade do processo de cassação no plenário da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 10, o deputado André Vargas (sem partido-PR) tenta uma nova manobra para adiar a sessão. O ex-petista, de licença médica que vence hoje, não designou um advogado para defendê-lo em plenário e não pretende comparecer à sessão. O advogado de Vargas, Michel Saliba, foi destituído do cargo e não fará a defesa em plenário.

Nessa terça, Vargas encaminhou um pedido à presidência da Casa solicitando que a sessão fosse adiada para a próxima semana, em virtude de uma cirurgia bucal. O pedido deve ser negado pelo presidente Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN).

Sem defesa em plenário, pode assim ser nomeado um outro defensor, que teria direito a pedir mais prazo para fazer a defesa. Desta forma, o pedido de cassação do mandato poderia ser apreciado só na próxima semana. Neste momento, apenas 164 deputados registraram presença em plenário. São necessários pelo menos 257 parlamentares para o início dos debates.

André Vargas responde a procedimento administrativo no Conselho de Ética da Câmara por suspeita de envolvimento com o doleiro Alberto Yousseff, preso desde março suspeito de integrar esquema de lavagem de dinheiro desbaratado pela Operação Lava Jato. A Polícia Federal aponta que Vargas e Yousseff eram sócios em uma empresa, e sugere que o parlamentar fez lobby junto a ministérios para laboratório usado pelo doleiro para lavar dinheiro. O deputado nega as acusações.