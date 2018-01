André Vargas quer derrubar liminar do STF sobre TRFs

"O ministro Joaquim Barbosa deu uma liminar que foi muito rápida e nós precisamos que ela seja revista. Para isso, precisamos convencer dez ministros do STF de que a prerrogativa do Congresso é correta e que a criação dos tribunais é fundamental para a prestação dos serviços de justiça", justificou, hoje, o vice-presidente da Câmara.

Na quarta-feira, 31 de julho, Vargas esteve reunido com os governadores de Minas Gerais, Antônio Anastasia (PSDB); da Bahia, Jaques Wagner (PT); e do Paraná, Beto Richa (PSDB) - três dos quatro Estados que receberiam os novos tribunais. A quarta instituição iria para o Amazonas.

"Vamos fazer contato com os ministros (do Supremo). Me parece que o (ministro) Joaquim Barbosa colocou como prioridade (na volta do recesso) os embargos do mensalão. Teríamos esse tempo para fazer esse trabalho de convencimento com os outros ministros", concluiu Vargas.