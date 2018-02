Andrade nega que CNI tenha adiado divulgação de pesquisa

Segundo Andrade, a pesquisa só pode ser divulgada a partir de amanhã porque foi registrada na Justiça Eleitoral no sábado. "Por regra, só é permitido divulgar seis dias depois do dia de registro", explicou.

Andrade avaliou também que os jogos da Copa do Mundo não vão interferir nem positivamente e nem negativamente na pesquisa que a entidade encomendou ao Ibope. Ele comentou que o Brasil está fazendo uma Copa muito bonita, com jogos disputados e sem manifestações que estejam atrapalhando o evento. Para ele, a Copa está ocorrendo com muita organização.